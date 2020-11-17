شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتى من أسرة محمد صلاح: مكة وماجى والحاجة فى الفيلا ومحدش مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صلاح غالى والد نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى محمد صلاح، حقيقة ما تم تداوله فى الساعات الأخيرة بشأن إصابة أسرة النجم المصرى وبناته بفيروس كورونا، بعد أيام من إيجابية المسحة التى خضع لها صلاح مع المنتخب، وقال والد صلاح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: كل الكلام بالنسبة لأولاد محمد صلاح غير صحيح.. أقسم بالله كل الكلام عنهم غير صحيح.. ولاد محمد صلاح قاعدين معايا دلوقتي والكلام ده غير صحيح، وبالننسبة لوالدة محمد وماجى مسحتهم سلبية وهذا الكلام غير صحيح". واختتم: "نصر شقيقه أيضاً وزوجته خضعوا لمسحة رغم أنهم برة وجاءت سلبية".

من جانبه، كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه فى إصابة محمد صلاح بكورونا، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية، فمسئولى الاتحاد تعاملوا مع إصابة صلاح بالكورونا على أعلى مستوى ، وأَضاف صبحى أن مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى يروا أن مصر تعاملت مع إصابة صلاح بطريقة صحيحة، قائلا: "ليفربول شايف اننا تعاملنا مع الازمة بطريقة صح".

وعن اى عقوبات قد تواجه اتحاد الكرة أو القائمين على معسكر المنتخب بعد إصابة صلاح قال وزير الرياضة ان الفيروس قد ينتقل في الهواء بسهولة ، وهذا أمر قدرى ، كما أن معسكر المنتخب يُطبّق التباعد الاجتماعى واتحاد الكرة يطبقه أيضا ،فضلا عن عدم وجود تجمعات في المنتخب ، وعن مواجهة المنتخب مع توجو قال وزير الرياضة أنه على تواصل مع البعثة ، متمنيا لهم التوفيق أمام توجو في مباراة الغد في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.