الآثار تكشف حقيقة تأثر "خانقاة شيخو" بانفجار أسطوانة غاز في منزل مجاور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن "خانقاة شيخو" و"قبة صفي الدين جوهر" بمنطقة الخليفة، وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية، سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ.
وأشار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحريق الذي نشب مساء أمس في منزل مجاور، لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة، حيث كان نتيجة انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما، قبل السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.
ويرجع بناء خانقاة شيخو إلى العصر المملوكي البحري، وأنشأها الأمير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 756 هجرية، 1355م ويرجع إنشاء قبة صفي الدين جوهر إلى عام 714 هجرية، 1314م.
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