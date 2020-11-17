"مصر العليا الأولى".. آخر إحصائية لإجراء معاينات العدادات الكودية في شركات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حصل موقع "الخليج 365" على آخر إحصائية لإجراء المعاينات الخاصة بتحويل نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية، في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفقًا للطلبات التي تقدم بها المواطنون على مدار الفترات الماضية، من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء.

وأظهرت الإحصائية أنه منذ بداية الشهر الجاري، الذي انطلقت أعمال المعاينات بمختلف ربوع ومناطق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بلغ عدد المعاينات حتى الآن 84 ألف معاينة تم إجراؤها حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

واحتلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، المرتبة الأولى بين الشركات في إجراء المعاينات بنحو 21 ألف معاينة، تلاها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بـ14 ألف معاينة، ثم الإسكندرية بـ11 ألف معاينة، ثم جنوب القاهرة بـ7500 معاينة، ومصر الوسطى 6 آلاف معاينةـ وشمال القاهرة 6 آلاف معاينة، وجنوب الدلتا 6 آلاف معاينة، والقناة 4500 معاينة، وآخرها البحيرة بـ4 آلاف معاينة، تمهيدًا لحساب قيمة المقايسات المطلوبة من كل مواطن حتى يقوم بسدادها، ومن ثم تقوم شركة التوزيع بتركيب العداد الكودي في أقل مدة زمنية وفقًا للجدول الزمني.

ومنذ تفعيل المنصة في يوليو الماضي حتى 16 نوفمبر الجاري، استقبلت المنصة الإلكترونية للكهرباء 60 ألف زائر يوميًا، من خلال أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت المنصة حتى الآن 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,135 مليون وحدة (2 مليون و135 ألف وحدة عقارية).

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث تستمر الشركات في استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.