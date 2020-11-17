ننشر كشوف المؤجلين في لجنة قيد تحت التمرين بـ"الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة، ورئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للاعلام، انعقاد لجنة القيد للصحفيين المؤجلين يومي 1،2 من شهر ديسمبر المقبل.

وقررت لجنة القيد فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التامينات.

وأكد ميري أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، مضيفًا أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين، أسئلة تحريرية بالإضافة للشفوية المعتادة، استكمالًا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.​