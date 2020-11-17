"شريف جندية" يطعن أمام مجلس الدولة على انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:
تقدم اللواء محمد شريف جندية مرشح مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، بطعن على إعلان النتيجة النهائية للبرلمان وذلك امام الدائرة الأولى بالإدارية العليا.
وتم تحديد جلسة 21 نوفمبر للفصل في الطعن.
واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتى الآن، قرابة الـ 70 طعنًا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية أمس الأحد.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردي، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع في اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيًا.
وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.
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