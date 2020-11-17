شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر سليمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلي للآثار، أن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية، سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ.

وأشار طلعت، في تصربيحات صحفية، الاثنين، إلى أن الحريق الذي اندلع نتيجة انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما، لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاه، مضيفا أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع إلى العصر المملوكي البحري وأنشأها الامير شيخو العمري الناصري، أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 756 هجرية/ 1355 ميلادية، ويرجع إنشاء قبة صفي الدين جوهر إلي عام 714 هجرية /1314 ميلادية.