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شكرا لقرائتكم خبر عن «رفض البنطلونات المقطوعة وقصات الشعر الغريبة».. «صيدلة القناة» تعلن شروط الالتزام بالتقاليد الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، شروطا للالتزام بالتقاليد الجامعية والاحترام والالتزام داخل الجامعة.
ونشرت الكلية بيانا رسميا موقعا من دكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، يعلن فيه شروط حددتها الجامعة والكلية لطلابها، وأبرزها الحفاظ على المظهر العام الخاص بالملابس، ورفض أي بنطلونات أو قمصان مقطوعة، وأي ملابس شفافة، والحفاظ على النظافة فيما يتعلق بالملبس أو الشعر، وعدم السماح بأي قصات غريبة أو مثيرة داخل الحرم الجامعي.
وقال الدكتور محمد شقيدف إن الجامعة محراب علم ويجب احترام التقاليد الجامعية التي تعكس صورة مصر الحقيقية كبلد له تقاليد جامعية عريقة تحترم العلم والمجتمع ولا تسمح بالخروج عنها في الوقت الذي تحترم فيه حرية الجميع في التعبير عن شخصيته مادامت تحترم المجتمع.
وتنشر «المصرى اليوم» بيان الجامعة حول الشروط الخاصة بالملابس والالتزام بها حتى لا يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين.
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