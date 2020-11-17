شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها عدم استيفاء العهدة.. مذكرة بملاحظات مركز شباب كفر عبيان بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لجنة من المتابعة من إدارة شباب الخانكة بالقليوبية للتفتيش على مركز شباب كفر عبيان، عن وجود بعض الملاحظات على عمل المركز، منها عدم استيفاء العهدة من حيث إذن الاضافة والصرف والإجراءات المخزنيه للفواتير وعدم وجود عضويه جديده بالمركز.

كما تبين وجود كهنة تحت السلم وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتكهينها، فضلا عن عدم اتباع الإجراءات الاحترازيه لفيروس «كورونا».

وكشفت اللجنة عدم استغلال صالة اللياقة البدنية بالمركز، وتم التنبيه على مدير المركز أكثر من مرة بضرورة تشغيلها، بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض سجلات الأنشطة.

وتم إعداد مذكرة بكل الملاحظات للعرض على الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه في القليوبية لاتخاذ اللازم.

كما تابعت لجنة الشباب بالمديرية مركز شباب كفر الشرفا الغربى بالقناطر الخيرية، وتبين انتظام العمال وأن الملعب والمبني الإداري والحمامات مغلقة، وتم الإطلاع على السجلات ويوجد جهاز كاشف حراري.