شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها عدم استيفاء العهدة.. مذكرة بملاحظات مركز شباب كفر عبيان بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت لجنة من المتابعة من إدارة شباب الخانكة بالقليوبية للتفتيش على مركز شباب كفر عبيان، عن وجود بعض الملاحظات على عمل المركز، منها عدم استيفاء العهدة من حيث إذن الاضافة والصرف والإجراءات المخزنيه للفواتير وعدم وجود عضويه جديده بالمركز.
كما تبين وجود كهنة تحت السلم وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتكهينها، فضلا عن عدم اتباع الإجراءات الاحترازيه لفيروس «كورونا».
وكشفت اللجنة عدم استغلال صالة اللياقة البدنية بالمركز، وتم التنبيه على مدير المركز أكثر من مرة بضرورة تشغيلها، بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض سجلات الأنشطة.
وتم إعداد مذكرة بكل الملاحظات للعرض على الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه في القليوبية لاتخاذ اللازم.
كما تابعت لجنة الشباب بالمديرية مركز شباب كفر الشرفا الغربى بالقناطر الخيرية، وتبين انتظام العمال وأن الملعب والمبني الإداري والحمامات مغلقة، وتم الإطلاع على السجلات ويوجد جهاز كاشف حراري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,767
-
تعافي
101,046
-
وفيات
6,453
كانت هذه تفاصيل خبر أهمها عدم استيفاء العهدة.. مذكرة بملاحظات مركز شباب كفر عبيان بالخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.