شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتشت الصحية» تتخطى حاجز تحقيق 105% في مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة أبوتشت الصحية قد تخطت حاجز الـ105% في تحقيق نسبة الوصول إلي المرضى في المبادرة الرئاسيه "100 مليون صحة".

حيث قدمت الفرق الطبية المتميزة كامل خدمات المبادرة من الكشف المبكر عن السكر والضغط وأمراض السمنة والإعتلال الكلوي والفحوصات والعلاج اللازم بصورة متميزةمماأسهم في التخفيف عن الأهالي بمركز ابوتشتس مؤكد على الدور الإنساني الذي تقدمه الفرق الطبية بجميع المحافظة خدمة للمواطنين وللمرضى.

المبادرة الرئاسية بابوتشت

من جانبه، ذكر الدكتور عماد درغام، مدير الإدارة الصحية، أن الفرق الطبيه الثابتة بالوحدات الصحية و الفرق المتنقلة بالمركز مازالت تعمل جاهدة من أجل الوصول الى جميع المرضى مقدمة لهم الدعم الطبي والعلاجي والتثقيف الصحي لهم من أجل سلامتهم.

المبادرة الرئاسية بابوتشت