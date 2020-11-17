أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بتعزيز الإجراءات المالية للتعامل مع تحديات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
فيديو.. الرئيس السيسي يوجه تحية عسكرية لشعب مصر
السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة.. أخبار مصر
رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير
رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام
معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكولاً للتعاون العلمى مع جامعة عين شمس
صور.. ازدحام على مكتب هيئة النقل لاستخراج كارنية كبار السن للركوب مجانا
مستشار الرئيس للصحة: جهزنا 320 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا خلال يوم واحد
حملات مكبرة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور
طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لهطول أمطار وظهور شبورة بالطرق
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