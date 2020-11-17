أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بتعزيز الإجراءات المالية للتعامل مع تحديات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. فيديو.. الرئيس السيسي يوجه تحية عسكرية لشعب مصر السيسى يوجه بتعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تحديات كورونا السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة.. أخبار مصر

صور.. السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة رئيس الوزراء يبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام القوات البحرية تشترك بالتدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة 3" معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكولاً للتعاون العلمى مع جامعة عين شمس الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل صور.. ازدحام على مكتب هيئة النقل لاستخراج كارنية كبار السن للركوب مجانا

ذروة "الأسديات 2020" تمطر سماء مصر غدا بـ15 شهابا فى الساعة مستشار الرئيس للصحة والوقاية: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا السيسى يوجه بتعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تحديات كورونا مستشار الرئيس للصحة: جهزنا 320 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا خلال يوم واحد وزير خارجية الكويت: ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة الإدارية العليا تستقبل 68 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب حتى الآن حملات مكبرة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور أسعار قطارات النوم القاهرة أسوان ..كابينة مفردة 630 جنيه والمزدوجة 400 جنيه طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لهطول أمطار وظهور شبورة بالطرق "صحة الغربية": لم نرصد أى حالات كورونا بقرية نجريج بين المخالطين لـمحمد صلاح

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