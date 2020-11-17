شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية باكية من سما المصرى: غلطت واتعاقبت حرام أقضى عمرى كله فى السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وينشر ”الخليج 365” تسجيل صوتى مسرب لـ"سما المصرى" من داخل محبسها، تبكى فيه وتتوسل بعد كثرة القضايا المقامة ضدها، قالت فيه " أنا مش عارفة ليه كل القضايا دى بتتعمل ضدى في الوقت ده 3 قضايا في وقت واحد سب وقذف و تحريض في الاقتصادية، و عندى قضية جديدة بكرة في نيابة أكتوبر، عايزة أعرف ليه كل القضايا والأحكام دى ضدى بس".

وتابعت سما باكية في رسالتها المسربة، :" أنا غلطت مرة واتعاقبت وخدت سنتين، وسنة في قضة السب والقذف، مع إنى والله ما نشرتش الفيديو أنا بعته على الواتس لصحبتى، مبعتوش لريهام سعيد، أتحاسب ليه على الواتس، وقضية التحريض التانية اللى اتعاقبت عليها مرة اتعاقب عليها ليه تانى، وقضية بكرة في أكتوبر، ليه الواحد يعيش اللى باقى من عمره في السجن".

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضى المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.