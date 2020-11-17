شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد صلاح يكذب إصابة أسرته بكورونا: بخير والمسحات سلبية.. تسجيل صوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صلاح غالى والد النجم العالمى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونادى ليفربول بول الإنجليزى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الأقاويل التى ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة أسرة نجله محمد صلاح ليس لها أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه أجرى لها مسحة وظهرت النتيجة سلبى وكذلك ابنتى محمد صلاح، وأن ما ورد على منصات التواصل الاجتماعى بشأن إصابتهم بفيروس كورونا شائعات ليس لها أى أساس من الصحة. وأضاف صلاح غالى والد اللاعب الدولى، أنه لم يكتف بإجراء مسحة للأسرة، ولكنه أجرى مسحة أيضا للمنزل بالكامل منهم والدة محمد صلاح، وكذلك شقيقته وخرجت كل نتائج كل المسحات سلبى. وتابع صلاح غالى والد اللاعب الدولى حديثه لـ ”الخليج 365”، قائلا: أرجو من الناس تبطل شائعات والحمد لله المنزل كله بخير، وكذلك صحة محمد صلاح تحسنت تماما".

محمد صلاح وزوجته

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