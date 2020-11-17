وزير الري: تعزيز علاقات التعاون مع الكونغو في مجال الموارد المائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، في إطار الزيارة التي يجريها الوزير الكونغولي والوفد المرافق له للقاهرة الأسبوع الجاري.

وأوضح عبدالعاطي، اليوم الاثنين، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والري والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في نهاية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يزور الوزير الكونغولي المركز القومي لبحوث المياه، في إطار تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة، ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفي ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وأعرب رئيس الوفد الكونغولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة، وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.