عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط طرفى مشاجرة فى شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طرفى مشاجرة فى شبرا الخيمة، بسبب خلافات الجيرة بعد تداول مقطع فيديو. رصدت المتابعة الأمنية بث أحد الأشخاص استغاثة مباشرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تتضمن تعرضه للتعدى بالضرب من قِبل بعض الأشخاص. وبالفحص تبين أنه تلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغا بحدوث مشاجرة بين طالب ووالدته "طرف أول"– مصابين بكدمات وسحجات، ومالك العقار محل سكنهم "طرف ثانى" – مصاب بجروح متفرقة بسبب خلافات الجيرة . وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.

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