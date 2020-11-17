شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من المرضى خلال احتفال اليوم العالمي لمرض السكري بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد مستشفى السويس العام، إقبالا كثيفا من متلقي الخدمة الطبية من مرضى السكر، خلال فاعلية الاحتفال باليوم العالمي لمرضي السكري. شارك في يوم الكشف السنوى لمرضي السكرى نخبة من الأطباء المتميزين من مستشفي السويس العام وجامعة السويس، وذلك لتخصصات أمراض الباطنة والقلب والجراحة عامة والفحص السنوى للقدم السكري والرمد (فحص قاع عين)، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وصرف العلاج. كما شارك في الفاعليه فريق عمل إدارة الإعلام والتربية السكانية وتم عمل التوعية والتثقيف الصحي لجميع المرضى المترددين علي العيادات. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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