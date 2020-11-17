شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحة تشارك في معرض «هيس إكسبو هوتيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غرفة المنشآت السياحة أن الغرفة برئاسة عادل المصرى تشارك، بجناح ضخم في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي «هيس إكسبو هوتيل» لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية، والذي يقام تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصناعة والتجارة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وتفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، جناح الغرفة عقب قيامها بقص شريط الإفتتاح للمعرض، حيث كان في إستقبالها عادل المصري، رئيس الغرفة، وأحمد الناظر، الأمين العام ،و مديحة عبدالعزيز، المدير المالي للغرفة، وبهاء عبدالستار، مسؤول المعارض والتدريب بالغرفة.

وأعربت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن إعجابها بالجناح الذي تضمن عرضًا شاملاً لنشاط الغرفة والخدمات التي تقدمها للأعضاء، وكذلك للمستثمرين الراغبين الدخول في مجال إقامة المنشآت الخاضعة لوزارة السياحة، ومزايا هذه المطاعم عن غيرها والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية، إلى جانب أسطوانات مدموجة تضم كافة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعة العمومية للغرفة من أسماء للمنشآت والمطاعم السياحية وعنوانيها وأرقام تليفوناتها.

وقامت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ،بجولة تفقدية لجميع أجنحة المعرض وألتقت بالعارضين والمسئولين عن الشركات العارضة وأجرت حواراً مفتوحاً معهم