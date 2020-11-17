شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان علف حيواني غير صالح بأحد محلات مدينة الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت جهود الحملات التموينية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى، عن ضبط 5 أطنان من الأعلاف الحيوانية، غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون اوراق تثبت اماكن شرائها، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية، في الضبعة بمطروح. وجرى التحفظ على كميات العلف الحيواني غير الصالح بمعرفة مأمورى الضبطيات بالحملة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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