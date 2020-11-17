شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «هنجملها» لزراعة 1200 شجرة مثمرة بالتعاون مع جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة "هنجملها" علي مستوى الجمهورية المبادرة. وتهدف هذه المبادرة إلي تجميل محافظة الأقصر وجامعة الأقصر بـ1200 شجرة مثمرة، تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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