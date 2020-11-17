شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث حفلات تخرج على مسرح «الصوت والضوء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مسرح الصوت والضوء أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية عدة احتفالات تخرج لطلبة الجامعات والمدارس، وهي احتفالات سنوية تقام على المسرح بحضور كبار الشخصيات المصرية والأجنبية.

وصرّح محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء، بأن العديد من المدارس والجامعات تحرص دائمًا على إقامة احتفالاتهم بين الحضارة المصرية العظيمة إحدى عجائب الدنيا السبع الأهرامات الثلاثة وأبوالهول، وذلك نظرًا لعظمة المكان وتاريخه المجيد.

وأبدى الجميع فخره واعتزازه بإقامة حفلاتهم وسط تاريخ مصر العريق ورغبتهم في حضور عروض الصوت والضوء بمناطقها الخمسة (الأهرامات، الكرنك، فيلة، أبو سمبل وإدفو).