شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» يواصل الارتفاع في «شرق المتوسط».. وإيران في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لا تزال تواصل الارتفاع في الإقليم، مسيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 63% من الحالات المؤكدة في 3 دول فقط «إيران 34%، والأردن 16%، والمغرب 13%».

وقالت المنظمة،عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم الإبلاغ عن 58% من الوفيات من إيران وحدها.

سجل الأردن أكبر زيادة نسبية في الوفيات عن الأسبوع السابق +44% تليه تونس +16%، ولبنان + 12%.