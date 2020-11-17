شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «كورونا» يواصل الارتفاع في «شرق المتوسط».. وإيران في المقدمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لا تزال تواصل الارتفاع في الإقليم، مسيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن 63% من الحالات المؤكدة في 3 دول فقط «إيران 34%، والأردن 16%، والمغرب 13%».
وقالت المنظمة،عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم الإبلاغ عن 58% من الوفيات من إيران وحدها.
سجل الأردن أكبر زيادة نسبية في الوفيات عن الأسبوع السابق +44% تليه تونس +16%، ولبنان + 12%.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,767
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تعافي
101,046
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وفيات
6,453
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