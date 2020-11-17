شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة إخواني هارب في تركيا تناشد «الداخلية» حمايتها وابنتها من «بطش الجماعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت سارة السيد، طليقة أحمد رفعت محمد عبدالرحيم، وزارة الداخلية، بالتدخل لحمايتها وأسرتها من زوجها الهارب في تركيا، والذراع اليمنى للإرهابي وجدي غنيم.

وقالت السيدة سارة، في شكواها لـ«المصري اليوم»، إن طليقها الهارب يهددها بتشويه سمعتها حال عدم تنازلها عن قضية النفقة التي أقامتها للإنفاق على ابنتهما، كما هددها بفضحها على مواقع التواصل بنشر صور التقطها لها أثناء فترة الزوجية.

ومنذ هروبه إلى تركيا دأب الزوج السابق للسيدة سارة، على بث فيديوهات تهاجم الحكومة المصرية والقيادة السياسية، وتحرض على التظاهر واستخدام العنف وبث أخبار مغلوطة لإثارة الرأي العام، حتى طالبته زوجته بالانفصال بسبب هروبه إلى الخارج وعدم إنفاقه على زوجته وابنته، ولاكتشاف «الزوجة المخدوعة» حقيقته التي أخفاها عنها وعن أسرتها عندما تقدم للزواج بها، وبعد حصولها على الطلاق رفض إعطاءها مستحقاتها ومؤخر صداقها ونفقة ابنتها، فلجأت إلى القضاء، وهو ما أثار غضبه، فبدأ في تهديدها.

تقول الشاكية: «والدي متوفي، ومليش إلا والدتي اللي أنا عايشة معاها دلوقتي في القاهرة، بنتي مالهاش غيري، ومحتاجة أي حد يحميني من جماعته، ومش طالبة غير حقوقي وحقوق بنتي منه ومن أسرته الإخوانية في الشرقية».

الإخواني الهارب برفقة وجدي غنيم

واستطردت أنها تتلقى تهديدات من أشخاص لا تعرفهم، حتى تتنازل عن كل القضايا التي رفعتها ضد طليقها الهارب.

وذكرت أنها تريد أن تقول لكل المخدوعين في الإخوان الهاربين، إنه لا يمكن لأحد يأكل حق أسرته وابنته التي من دمه، ويزعم أنه يطالب بحق بلده.

وظهرت سارة مؤخرًا في لقاء على شاشة قناة «النهار»، ناشدت خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل لحمايتها وأسرتها من زوجها الهارب وأسرته الإخوانية في محافظة الشرقية.