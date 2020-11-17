شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» يشيد بمشروع اللياقة البدنية للطلاب: يساهم في تنشئتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، وائتلاف «أولياء أمور المدارس الخاصة»، بإطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية في العام الدراسي الحالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أحمد، في تصريحات صحفية، إن اللياقة البدنية لها دور كبير في تأسيس ونشأة الطالب وتنعكس بشكل إيجابي على صحته ونفسيته وسلوكه داخل المجتمع، وتخلق جيل قادر يستطيع تحمل أي أزمات تواجهه وكل ذلك بسبب الإهتمام بليقاته البدنية.

وقدمت أحمد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزارة التربية والتعليم، على الإهتمام بهذا الملف الهام في حياة الطالب، متمنية تفاعل وإهتمام جميع الطلاب ومشاركتهم في هذا المشروع القومي الذي سيعود لهم بالنفع على حياتهم الشخصية والصحية والعملية وكفاءة الجوانب.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في مؤتمر صحفي، ظهر الاثنين، البدء في تنفيذ المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي) وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

ويهدف المشروع إلى تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واكتساب القوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.