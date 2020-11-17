شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري يطلق معرض «الخبيئة.. كنوز مخفية» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة السياحة والآثار، غدا الثلاثاء احتفالية بالمتحف المصري بالتحرير في السادسة من مساء، بمناسبة مرور 118 عامًا على إنشاء المتحف.

وتشهد الإحتفالية افتتاح المعرض المؤقت الذي ينظمه المتحف المصري بالتحرير، تحت عنوان «Cachettes: Hidden Treasures» «الخبيئة: كنوز مخفية» بمناسبة ذكرى الاحتفال بمرور ١١٨ عام على تأسيسه، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري بالمتحف في الساعة الخامسة والنصف مساءً.