شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: مطروح تنتج وحدها 80% من «التين» باستخدام الزراعه المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين على أن محافظة مطروح وحدها تنتج حوالى 80% من محصول التين في مصر، والذى يتم زراعته في مطروح والساحل الشمالي على الزراعه المطرية، وهو ما يؤكد أننا نستغل كل مياه الأمطار في الزراعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء خزانات للمياه في مرسى مطروح لتوفير المياه للأهالي، وتم توفير 8 مشروعات تحقق دخل للشباب والمرأة في مطروح بتكلفة 1.4 مليار.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية اليوم على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي».