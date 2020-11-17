شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تعلن تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشاكل الضريبية الخاصة بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير أعمال الغرفة، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك لبحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع.
يأتى ذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية وكل الجهات التى يتصل عملها بصناعة السياحة لإزالة أى معوقات أمام تقدم الصناعة
وطالبت الغرفة، في كتابها الدوري الشركات بالتقدم بالمشاكل الضريبية أو الجمركية التي تواجهها فى موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، وذلك حتى يتم التوصل إلى حلول بشأنها في إطار ما تنص عليه القوانين الضريبية والجمركية ليتم عرضها على اللجنة المشكلة للبت فيها.
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