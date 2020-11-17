شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بحركه محدوده لقيادات مجلس مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، القراررقم 1093 لسنة 2020 ، بحركه محدوده لقيادات مجلس مدينة دسوق. تضمنت الحركة تكليف كلاً من : السيد محمود شنقار للعمل سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وأحمد علي حنفى عيسى، للعمل نائب رئيس المدينة لشؤون المدينة، والسيد عبد الستار مبروك السوداني للعمل نائب رئيس المدينة لشؤون الإزلات والإشغالات، وأحمد السيد سلطان للعمل نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وحسن عطية عبد الله السنهوري للعمل رئيسا لقرية العجوزين، ومحسن عبد اللطيف دفشر للعمل رئيسا لقرية سنهور المدينة، وشريفة أحمد محمد أبو قتب للعمل رئيسا لقرية محلة دياي. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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