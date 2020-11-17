شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد جهاز مدينة طيبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، جهاز مدينة طيبة الجديدة. وخلال الزيارة التقى رئيس الجامعة، بالمهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإنشاءات ومباني الكليات الجديدة . و عبر رئيس الجامعة، عن مدى سعادته بالتعاون المثمر بين جهاز مدينة طيبة وجامعة الأقصر، وما تقدمه المدينة من تعاون مثمر مع الجامعة للتوسع في المباني التي تخدم طلاب الجامعة والمجتمع الأقصري والمحافظات المجاورة. الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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