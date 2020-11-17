شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص بحالة تسمم أثناء رشه مبيدات زراعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص بحالة تسمم، الاثنين، أثناء رشه مبيدات زراعية بقرية الفارسية التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وصول شخص يدعى «م.ج.ا» 38 عاماً، من قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا، مصاب بحالة تسمم.

وتبين من تحريات المباحث، انه أثناء قيام المصاب برش مبيدات زراعية في أرضه باستخدام رشاش مبيدات استنشق كمية من المبيد بطريق الخطأ مما أدى لإصابته بالتسمم.

تم نقل المريض لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وخضوعه للفحوصات الطبية. تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة لتولي التحقيقات.