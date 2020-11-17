شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن جهاز الـ "ATC" المتحكم فى مسير القطارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عما يسمى بجهاز التحكم الآلى الموجود بجرارات القطارات المعروف بـ "ATC" ودوره فى التحكم فى مسير القطارات. 1ـ جهاز الـ "ATC" موجود فى كابينة القيادة بكل جرار قطار. 2ـ هذا الجهاز مسئول عن التحكم فى مسير القطارات آليًا. 3ـ هذا الجهاز حالة تشغيله يسجل كل ما يتم فى كابينة القيادة واتصالات سائق القطار. 4ـ هذا الجهاز أشبه بما يسمى بالصندوق الأسود الموجود فى الطائرات أو السفن. 5ـ الجهاز مسئول عن تلقى الرسائل من أجهزة الإشارات والسيمافورات والملفات الأرضية الموجودة بطول خطوط السكة الحديد وبناء على هذه الرسائل الآلية يتحكم آليا فى حركة القطار. 6ـ حالة تعطل أجهزة الإشارات أو الملفات الأرضية بخطوط السكة الحديد يقوم الجهاز بتخفيض سرعة القطارات آليا لتصل إلى 8 كم/ س حسب نوع العطل. 7ـ هذا الجهاز فى حالة تشغيله مع تشغيل أجهزة الإشارات بخطوط السكة الحديد فإن القطارات تتوقف آليا حالة ظهور أى عارض على خط السكة الحديد. 8ـ حالة تشغيله لا يمكن حدوث تصادم قطارين لأن الجهاز يوقف حركة القطار آليا. 9ـ الجهاز يلزم السائق بتخفيض السرعة حالة تعطل أجهزة الإشارات على خطوط السكة الحديد. 10ـ لا يمكن تجاهل أعطال الإشارات على خطوط السكة الحديد إلا من خلال فصل وغلق هذا الجهاز لذلك أغلب حوادث القطارات تحدث خلال غلق هذا الجهاز.

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