مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17/11/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.



أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :





مواقيت الصلاة فى القاهرة أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصرونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت الشروق 6:22 ص

موعد أذان الظهر 11:40 ص

موعد أذان العصر 38: 2

موعد أذان المغرب 4:59 م

موعد أذان العشاء 6:19 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت الشروق 6:29 ص

موعد أذان الظهر 11:45

موعد أذان العصر 2:41

موعد أذان المغرب 5:01 م

موعد أذان العشاء 6:23 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت الشروق 6:18 م

موعد أذان الظهر 11:36 م

موعد أذان العصر 2:33 م

موعد أذان المغرب 4:54 م

موعد أذان العشاء 6:14 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:58 صوقت الشروق 6:29 صموعد أذان الظهر 11:45موعد أذان العصر 2:41موعد أذان المغرب 5:01 مموعد أذان العشاء 6:23 م.مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:49وقت الشروق 6:18 مموعد أذان الظهر 11:36 مموعد أذان العصر 2:33 مموعد أذان المغرب 4:54 مموعد أذان العشاء 6:14 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:38 ص

وقت صلاة الشروق 6:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 4:42

وقت صلاة الشروق 6:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:34 ص

موعد أذان العصر 2:40

موعد أذان المغرب 5:03 م

موعد أذان العشاء 6:18 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 4:42وقت صلاة الشروق 6:06 صوقت صلاة الظهر 11:34 صموعد أذان العصر 2:40موعد أذان المغرب 5:03 مموعد أذان العشاء 6:18 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:10 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

ميعاد صلاة العشاء 6:54 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:13 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:38 م

توقيت صلاة العشاء 6:51 م





الرياض

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 2:44 م

ميعاد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:37

توقيت صلاة الظهر 11:25 م

ميعاد صلاة العصر 2:24 م

موعد صلاة المغرب 4:47

موعد صلاة العشاء 6:05 م





مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:28 ص

توقيت صلاة الظهر 12:13 م

موعد صلاة العصر 3:03 م

توقيت صلاة المغرب 5:25 م

موعد صلاة العشاء 6:47 م





مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

ميعاد صلاة العصر 2:32 م

توقيت صلاة المغرب 4:53 م

مواقيت صلاة العشاء 6:13 م مكةموعد صلاة الفجر 5:10 صتوقيت صلاة الظهر 12:06 مموعد صلاة العصر 3:17 مموعد صلاة المغرب 5:42 مميعاد صلاة العشاء 6:54 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 5:13 صتوقيت صلاة الظهر 12:07 مموعد صلاة العصر 3:13 مموعد صلاة المغرب 5:38 متوقيت صلاة العشاء 6:51 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:45 صتوقيت صلاة الظهر 11:39 صموعد صلاة العصر 2:44 مميعاد صلاة المغرب 5:10 مموعد صلاة العشاء 6:23 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:37توقيت صلاة الظهر 11:25 مميعاد صلاة العصر 2:24 مموعد صلاة المغرب 4:47موعد صلاة العشاء 6:05 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 5:15 صتوقيت صلاة الظهر 12:08 مموعد صلاة العصر 3:14 متوقيت صلاة المغرب 5:36 مموعد صلاة العشاء 6:52 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 5:28 صتوقيت صلاة الظهر 12:13 مموعد صلاة العصر 3:03 متوقيت صلاة المغرب 5:25 مموعد صلاة العشاء 6:47 ممواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 4:45 صموعد صلاة الظهر 11:34 صميعاد صلاة العصر 2:32 متوقيت صلاة المغرب 4:53 ممواقيت صلاة العشاء 6:13 م

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