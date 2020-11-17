شكرا لقرائتكم خبر عن نجدة الطفل عن فيديو "طفلة سيجارة الحشيش": معاقبة المتهم طبقا للقانون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن ما يهم المجلس القومى للأمومة والطفولة، هو الطفلة التى ظهرت فى الفيديو التى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص يجبرها على تدخين سيجارة حشيش.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،: أنه تم إرسال فيديو مدته 50 ثانية لخط نجدة الطفلة من أحد الأشخاص المقيم بحي الضواحى بمحافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن المتهم مصرى والقضية محل تحقيقات فى بورسعيد وفى انتظار نتيجة التحقيقات.

وتابع أن من حق مصر معاقبة المتهم طالما أن هذا الفعل تعاقب علية الدولة المصرية وتجرمه أى دوله أخرى يقيم فيها المتهم، وحتى الآن تحقيقات النيابة متوقفة حتى يتم ضبط وإحضار المتهم .