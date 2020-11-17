شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة بلاغ "طفلة سيجارة الحشيش" تكشف تفاصيل الواقعة وهوية المتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زينة حازم لبنانية الجنسية مقيمة بإستراليا ومقدمه البلاغ حول واقعة إجبار طفلة على شرب سيجارة الحشيش، إن المتهم والذى ظهر في الفيديو هو نجل زوجها المتوفى، وأن الطفلة ليست ابنتها، مشيرة إلى أنها ابنة سيدة مطلقة على علاقة بنجل زوجها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،: شعرت بمسئولية وضرورة الإبلاغ عن هذا الأمر بمصر حتى لا يتم فعل مثل هذه الأفعال مع أي طفل أخر، مشيرة أنها تعتقد أن هذا الفيديو لا يتجاوز وقت عرضه عن مدة أربع سنوات لآن الطفلة التي ظهرت بالفيديو تبلغ من العمر حاليا ثماني سنوات، ومثل هذا الموضوع لا يتم السكوت عليه ومستعدة للإدلاء بأى معلومات تفيد في تلك القضية.

وأكدت على أن الفيديو وصلها ولم تقم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن المتهم هددها عن طريق عدد من الأشخاص، مؤكدة أنها لا تستطيع النزول إلى مصر بسبب تلك التهديدات، مشيرة أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن هذا الشخص يمنعها من ميراثها وميراث أولادها بعد وفاة زوجها، وأخر مرة كانت قد رأته في أستراليا كان منذ ما يقرب من سنة .