شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نمتلك آليات مواجهة كورونا ودور المواطن أساسى لعدم زيادة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة، إن الدولة تملك آليات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن دور المواطن رئيسى لعدم زيادة حالات الإصابات، وكل ما نطلبه من المواطن هو الالتزام بارتداء الكمامة.
وأكدت الوزارة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج "الحقيقة"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن على فضائية إكسترا نيوز، أن بروتوكول العلاج لم يحدث عليه أى تغييرات كبيرة، ومعظم التغييرات التى حدثت بسيطة، بإضافة بعض الأصناف.
وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بعدم سحب الأدوية من الصيدليات بدون الاحتياج لها، وذلك لأنه قد يؤثر على مريض قد يكون فى حاجة إلى هذا الدواء، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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