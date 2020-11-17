شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية يصدر "تقديرات مصرية" عن الاستيطان وانتخابات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، "ECSS" العدد الـ 13 من مجلة "تقديرات مصرية" تحت عنوان "تصاعد الاستيطان الإسرائيلى رسالة مضادة للسلام".

وتناول العدد موضوع الانتخابات الأمريكية التي هي مركز التفكير العالمي في هذه المرحلة؛ ليس فقط لأنها مثيرة، أو تمس دولة عظمى؛ وإنما لأنها سوف تمس قضايا كثيرة لها علاقة بالتوازن الدولى.

كما تناول العدد عرض وتحليل جميع قضايا الأمن والدفاع التي تتعلق بالتطورات «الجيوسياسية» في الشرق الأوسط، سواء كان الأمر يخص «تصاعد سياسات الاستيطان الإسرائيلية»، أو التفاوض اللبناني الإسرائيلي حول الحدود البحرية، أو تدافع المصالح بين تركيا وإيران وروسيا في ناجورنو قره باغ.