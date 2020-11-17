شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنعى رئيس الجالية المصرية فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت وزيرة الهجرة: "إن الفقيد كان مثالا للمصرى المخلص لوطنه مهما بعدت المسافات، ولم يدخر جهدًا فى دعم أفراد الجالية المصرية فى إيطاليا، علاوة على أنه كان يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".

كما أعربت الوزيرة، عن خالص تعازيها لأسرته الكريمة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.