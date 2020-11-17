شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد يكشف حقيقة ارتفاع إصابات كورونا بعد إيجابية 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد فى شبرا الخيمة، إصابة أعداد كبيرة من الكنيسة بفيروس كورونا، قائلا: "لدينا 3 إصابات فقط ولم يدخلوا الكنيسة بعد اكتشاف إصابتهم".

أضاف عبد المسيح بسيط، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول أحدا للكنيسة بدون كمامة على الإطلاق بجانب عمليات التطهير والتعقيم المستمرة، مشيرا إلى أنه تم إجراء مسحات وتحاليل دم لكل المتواجدين بمدارس الأحد، ومن الجيد أن ظهرت جميعها سلبية وليس هناك أى إصابات على الإطلاق بفيروس كورونا.

وأوضح الكنيسة تطرد كل شخص لم يرتدى كمامة فورا، لعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعا: "هناك تعليمات بعدم تواجد أكتر من شخصين على الدكة أثناء الصلاة، ومن ينتهى من صلاته يخرج فورا من الكنيسة، والإصابات المكتشفة مؤخرا أصيبت من خارج الكنيسة وليس من الداخل".