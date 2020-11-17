شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الصيادلة يؤكد "مهمتنا تقديم الدواء فقط وإعطاء الحقنة خدمة للمرضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن نقابة الصيادلة منوطة بالدواء، وليس إعطاء الحقن للمرضى وأن كانت الصيدليات تقوم بعمل ذلك فهى تقوم به خدمة للمواطن فقط.

وأشار إلى أن المنوط بإعطاء المرضى الحقن هى المراكز الطبية والمستشفيات أو العيادات المرخصة، ولكن الأجيال توارثت أن الصيدليات هى التى تعطى المريض الحقن، وهذا الأمر غير مرغوب فيه، مشيرا إلى أنه يطالب وزارة الصحة بتدريب عدد من الأطباء المتواجدين بالصيدليات على كيفية إعطاء الحقنة للمريض وتراخيص تلك الصيدليات لتلك المهمة.

من جانبه قال الدكتور أسامه عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، خلال مداخلة عبر خاصية زووم فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، إنه لحل مشكلة إعطاء الحقن بالصيدليات لابد من انتشار مراكز الرعاية الصحية الأولية أو عيادات الممارس العام، لأنها هى المنوطة بإعطاء الحقن للمريض، بالإضافة إلى مراكز الخدمة بالمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنه يمتنع على المريض منعا باتا إعطاء الحقنة فى الوريد لنفسه .

جدير بالذكر، أنه مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بدأت عددا من الصيدليات الامتناع عن ضرب الحقن للمرضى، ضمن اجراءاتها الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا، مما أحدث أزمة لدى البعض، حيث يتزامن ذلك مع شعور المواطنين بالقلق من التوجه إلى المستشفيات خوفا من التعرض للعدوى، وعدم استعداد أغلب العيادات ورفض أطباء فى منح الحقن للمرضى.

ويقول الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن ضرب الحقن للمرضى ليس دور الصيدلى، بل على المريض أن يتوجه إلى المراكز الطبية للحصول عليها لتوافر أطقم التمريض، موضحا أن الصيادلة يقدمونها خدمة للمواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية من قبل جائحة كورونا، وبالتزامن مع الأزمة الكثير من الصيادلة مازالوا مستمرين فى الخدمة، كما أن هناك صيادلة من قبل الجائحة يرفضون ضرب الحقن نظرا لأنها تمثل عبئ إضافى على الصيدلية، ويتحمل مخاطر كبيرة جدا قد تترتب على حدوث حساسية لمريض من أحد أنواع الحقن، والتى قد تطلب وضعه على جهاز تنفس صناعى أو الحصول على جرعة أدرينالين وهو غير متواجد بالصيدليات.

وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”،: الصيدليات تقدمها مجانا، وامتناع صيدلى عن ضرب الحقن قد يكون مبنى على عدة أسباب خاصة به، قد تكون لعدم وجود صيادلة آخرين معه، أو قصور فى الاجراءات الاحترازية لديه، أو أن الحقنة نفسها ارتكب المريض خطأ بها، مثل وضع المحلول على الحقنة، وكذلك حقن البنسلين المفترض أنها لا تؤخذ إلا فى المستشفيات.