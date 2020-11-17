شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فريق تطوير لقاح كورونا يتوقع نقل فايرز لتقنيات إنتاج اللقاح إلى الدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك أكثرمن 30 لقاح في الدراسات السريرية يجرى تطويرهم من أجل القضاء على فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التكلفة دفعتها شركة فايزر في تطوير وبحث وفحص اللقاحات، كما أن شركة موديرنا أخذت أموال من الحكومة الأمريكية.

وتابع فطوم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، هل تستطيع شركة فايرز، أن تعطى منظمة الصحة العالمية لقاحات بتكلفة أقل، وبسعر أقل كى تستطيع المنظمة إمداد الدول النامية والفقيرة لتحصين البشر في مواجهة الوباء.

وأكمل عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يتوقع أن يحدث إنتاج بنقل التقنيات إلى الدول الأخرى لإنتاج اللقاح بتكلفة أقل كما حدث في عقار ريدميسفير، والتى قامت مصر بتصنيعه للمساهمة فى العلاج ضد فيروس كورونا المستجد.