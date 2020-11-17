شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: برنامج التغذية التقليدى قائم كما هو والجديد يبدأ العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتحدث عن خطط يجرى العمل عليها فى مسألة تطوير الواجبات المدرسية والتغذية، موضحا أن برنامح التغذية التقليدى قائم كما هو، ولنفس الصفوف الدراسية كالأعوام السابقة حتى نعلن عن الجديد بداية من العام القادم.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل"، وعليه تحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

وشدد الوزير على أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوي لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت، ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية، ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية، ومنصة البث المباشر، ثم منصة دروس إلكترونية لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

وتابع الوزير: "سوف يتم استكمال العام الدراسى، وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء كان ممكنا أن نحضر فى المدارس أو في حالة حظر كلي حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة.

وأكد الوزير : "القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة والالمام بالاسئلة المقالية ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.