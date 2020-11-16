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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تنظم حملة للتبرع بالدم بالسجل المدني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم المركز الأقليمي لنقل الدم بالسويس برئاسة الدكتور وائل الشرقاوى، بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بالسويس برئاسة العميد محمد جلال مدير إدارة الأحوال المدنية، حملة للتبرع بالدم داخل السجل المدني بمدينة المستقبل بالمحافظة.
بدأت حملة التبرع اليوم الإثنين، بناءاً على طلب العميد محمد جلال مدير إدارة الأحوال المدنية، على أن يتم تكرار الحمله الأسبوع القادم .
وتشارك الإدارة الصحية بفيصل في التوعية بأهمية التبرع بالدم لضمان صحة أفضل.
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