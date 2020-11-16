شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» يكرم 102 طالب في مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدداً من الطلاب الفائزين في مسابقة القرأن الكريم والحديث الشريف، والتي أعددتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وفاز فيها 102طالب وطالبة ممثلين لمديرية الاقصر التعليمية، للعام الدارسي 2019/2020، واحتلوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وحصل الطالب محمد حجاج الجندي، مدرسة التحرير الثانوية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصلت الطالبة عائشة توفيق مدرسة على العديسي الثانوية والطالبة شمس محمود أحمد العدوى مدرسة التحرير الثانوية، والطالبة شيماء عياد عبداللطيف مدرسة كومير الاعدادية المشتركة، والطالبة أية أحمد فكرى مدرسة إسنا الثانوية بنات، والطالبة نجلاء موسي حفنى مدرسة التمريض الثانوية بإسنا، على المركز الأول على مستوى مديرية الأقصر التعليمية.

وقدم الدكتور عبداللطيف عمران، الشكر والتقدير لجميع الطلاب الحاضرين وأولياء الأمور والمعلمين، على ما قدموه للطلاب لتحقيق هذا الإنجاز.

وفي نهاية الاحتفالية قدم لهم شهادات استثمار مهداة من وزارة التربية والتعليم، وأخرى من مديرية التعليم بالأقصر.