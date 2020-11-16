شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شاركت جامعة السويس، في فعاليات أولمبياد الفتاة الجامعية المقامة بالأقصر ،بألعاب كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وألعاب القوى. وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن حرص الجامعة على مشاركة طلابها يأتي انطلاقا من إيمانها العميق بالدور الهام الذي تلعبه مثل هذه الفاعليات في بناء شخصية الطالب واكسابه مختلف المهارات والقدرات، واكتشاف وصقل مواهبه بما يخدمه مستقبلا، ولعل فوز جامعة السويس من قبل بالمركز الثاني كأفضل جامعة مصرية في مجال الأنشطة الطلابية يعد أكبر دليل على تفعيل هذا الفكر. يذكر أن فعاليات المسابقات تستمر حتى ١٩ نوفمبر الجاري . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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