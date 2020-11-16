منح شاب مصري جائزة الأمم المتحدة للتميز في دعم الأعمال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حقق الشاب المصرى عبدالله يحىي جوهر، الحاصل على درجة الدكتوراة بإدارة الأعمال والاستثمارات، إنجاز مشرف بحصوله على جائزة الأمم المتحدة للتميز من الدرجة الأولى في دعم الأعمال وتنمية الاستثمارات على مستوى دول الشرق الأوسط.
وخلال فعاليات المؤتمر ال٢٦ للحكومة والمدن الذكية بمدن مجلس التعاون الخليجي والذى أقيم بمدينة دبى، قامت الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمنح درع الجائزة للدكتورعبدالله يحي جوهر مدير الشؤون المالية والإدارية لمدينة جعمان الإعلامية الحرة.
وذلك تأكيد على الجهد المبذول بمدينة عجمان الإعلامية الحرة بتفعيل واستحداث عدد من السياسات والإجراءات والأنظمة مما أدي إلى جذب مايزيد عن ٣٥٠٠ شركة خلال عامين ونصف العام في ظل جائحة كورونا.
من جانبه صرح الدكتور عبدالله يحي جوهر إبن الاسماعيلية، أن جائحة كورونا تسببت في تحدي كبير لكافة المؤسسات والشركات العالمية، والتي كان من أهمها مواجهه التغلب على الآثار السلبية الاقتصادية والجاهزية الكاملة أن الأنظمة الإجرائية والتقنية للعمل أثناء فترات الإغلاق كانت أحد.
وأضاف أن المدينة الاعلامية الحرة بعجمان نجحت في التمكين من العمل عن بُعد بنسبة ١٠٠٪ لكافة الشركات العاملة بها بجانب اتباع سياسات ترشيد الإنفاق أثناء الجائحة بما لا يؤثر على نمو الأعمال.
وأشار «جوهر» -٣٨عاما، أن كل ذلك أهل المدينة الحصول على شهادات الجودة وأبرزها شهادة إستمرارية الأعمال، حيث تم تعميم ورقة عمل حول اقتراح وتفعيل سياسات ومبادرات تحفز الأعمال في ظل جائحة كورونا.
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