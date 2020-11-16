شكرا لقرائتكم خبر عن «القائمة الوطنية» تحصد الـ284 مقعدًا ونجاح 73 مرشحًا فرديًا من الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، السبت، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية، والتى أجريت فى 13 محافظة أيام 4 و5 و6 نوفمبر فى الخارج، و7 و8 نوفمبر فى الداخل، حيث أعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعى القاهرة والدلتا، ومقره مديرية أمن القاهرة، وقطاع شرق ومقره مديرية أمن الشرقية، فضلًا عن فوز 41 مرشحًا فرديًا من الجولة الأولى.

وكشفت إحصائيات نتيجة الانتخابات، فى جولتها الأولى للمرحلتين الأولى والثانية، تفوق مرشحى حزب مستقبل وطن بأكبر عدد من المقاعد على مستوى الفردى، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بالقطاعات الأربعة للدولة، بإجمالى 284 مقعدًا على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للإحصائيات، فقد فاز 32 مرشحاً فرديًا من الجولة الأولى لـ«المرحلة الأولى»، وفى المقابل فاز 41 مرشحًا من الجولة الأولى للمرحلة الثانية، وجاء أغلبهم من محافظة القاهرة بواقع 24 مرشحًا، فيما جاء أغلب الفائزين من الجولة الأولى للمرحلة الأولى من محافظة الجيزة بواقع 23 مرشحًا، فيما تعد محافظتا الدقهلية والشرقية الأعلى على مستوى الجمهورية فى مرشحى الإعادة، حيث لم يفز أى من المرشحين من الجولة الأولى، وتجرى الإعادة فى المحافظتين بين 42 مرشحًا لكل منها على 21 مقعدًا.

فى المقابل مثلت محافظة البحيرة الأعلى فى عدد مرشحى الإعادة بالمرحلة الأولى، بواقع 36 مرشحًا على 18 مقعدًا للدائرة، تلاها محافظة المنيا بـ30 مرشحًا على 15 مقعدًا، وإجمالاً يخوض 200 مرشح جولة الإعادة فى المرحلة الثانية، بينما يخوض الإعادة فى المرحلة الأولى 220 مرشحًا.

فى سياق متصل، استؤنفت، أمس، الدعاية الانتخابية لمرشحى الإعادة للمرحلة الثانية، بعد يوم من إعلان النتيجة، وتستمر حتى يوم 2 ديسمبر المقبل، وهو موعد الصمت الانتخابى، فيما يبدأ اليوم تقديم تظلمات مرشحى الجولة الأولى للمرحلة الثانية، والذين لم يحالفهم التوفيق، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة خلال عشرة أيام، بدءًا من يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وحتى الجمعة 27 من الشهر ذاته.

إلى ذلك، واصل مرشحو جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الأولى دعايتهم قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابى، المقرر لها يوما 23- 24 نوفمبر الجارى.

فى المنيا، أطلق عدد من المرشحين سيارات محملة بمكبرات الصوت، لإذاعة أغانى وطنية، لدعمهم، ويتنافس فيها 30 مرشحا، على 15 مقعدًا، داخل 5 دوائر انتخابية، فيما واصل البعض الآخر جولاتهم الانتخابية فى المدن والقرى، ضمن خطة طرق الأبواب، بعقد لقاءات مع رموز العائلات، بينما نظم آخرون مسيرات دعم بالشوارع والميادين.

وفى الوادى الجديد، اشتد الصراع على مقعدى الفردى بدائرتى الخارجة والداخلة، ففى دائرة الخارجة يخوض كل من عبدالحميد منصور الأسيوطى، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد العقاطى، المرشح المستقل، جولة الإعادة على مقعد الفردى، ويسعى كل منهما لكسب تأييد الكتل التصويتية للمرشحين، الذين خرجوا من السباق فى الجولة الأولى، خاصة أن غالبية هذه الكتل التصويتية تقع داخل مدينة الخارجة وقرى التعمير وبولاق والمنيرة ومدينة باريس، ولجأ المرشحان إلى جولات مكوكية لهذه المناطق، لكسب تأييد الناخبين والمؤيدين للمرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى.

وفى دائرة الداخلة، يتنافس كل من عربى يمانى، مرشح مستقبل وطن، وحمدى سيدهم، مستقل، للفوز بالمقعد الفردى، وأصبح لزاما عليهما كسب تأييد كبار عائلات الداخلة، خاصة أن الواحة تتشابك بها العائلات نسبا ومصاهرة، وتتميز كل قرية بوجود قيادات طبيعية ومجالس حكماء، من شأنها حسم نتيجة الانتخابات البرلمانية لصالح المرشح الذى سيحظى بالتأييد.

وتشهد الدائرة السادسة بمحافظة الشرقية، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منافسة شرسة بين 6 مرشحين، منهم نائبان حاليان، لخوض جولة الإعادة فى الانتخابات النيابية بالنظام الفردى ما بين حزب مستقبل وطن ومستقل، ويقع مقر الدائرة فى مركز فاقوس، وتضم مراكز أولاد صقر وكفر صقر وفاقوس، المخصص لها 3 مقاعد فردية.

وفى القليوبية، كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب، المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مفاجآت، منها حسم 15 مقعدا فرديا، من أصل 16 مقعدا فرديا، وحصل حزب مستقبل وطن على 12 مقعدا، والشعب الجمهورى على مقعدين، والوفد على مقعد، ويبقى مقعد يتنافس عليه المرشح درويش مرعى، مستقبل وطن، وعزت عبدالعزيز كريم، مستقل.

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وكشفت نتائج الانتخابات عن احتفاظ 10 نواب بمقاعدهم فى النظام الفردى والقائمة، وهم النواب عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وسولاف درويش وأحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود بدر ومجدى سيف، بدائرة بنها، ومحمد الفيومى ومحمد مدينة، عن الخانكة، وعادل عامر عن القناطر، وسمير صبحى، عن شبين القناطر، وحسن عمر حسانين.

وخرج 8 نواب من السباق الانتخابى، حيث أظهرت النتائج خروج كل من المتحدث الرسمى للبرلمان، صلاح حسب الله، وخاض السباق عن دائرة شبرا مستقلا، وحسين عشماوى عن قليوب، وجمال كوش عن مركز بنها، ورضوان الزياتى عن الخانكة، وعبدالعزيز الصفتى عن شبين القناطر، وثريا الشيخ ونضال السعيد عن شبرا، ورشاد شكرى عن طوخ.

وأظهرت النتائج على المقاعد الفردية خسارة 21 سيدة ترشحن على المقاعد الفردية فى 5 دوائر، أبرزهن النائبة ثريا الشيخ، والدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة ومركز قليوب السابقة، والملقبة بالمرأة الحديدية، وكاميليا شحاتة بشبرا، والمحامية إيمان عبدالعزيز بالخانكة.

وفى السويس، كشفت نتائج دائرة السويس عن خوض كل من حسن عيد وجمال عبيد وجلال مازن وأحمد مراد، جولة الإعادة، كما أعلنت الهيئة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع شرق الدلتا، وتضم سيد الكرماوى وعفاف زهران على مقعدى السويس.

وفى الإسماعيلية أثارت رسالة بعثت بها النائبة الدكتورة رضوى جعفر، الفائزة فى الانتخابات، مشاعر التضامن معها من أبناء الإسماعيلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأهدت الفوز إلى روح زوجها الشهيد عقيد مصطفى الخياط، وأهالى الإسماعيلية.