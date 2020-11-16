شكرا لقرائتكم خبر عن متحف قصر المنيل يستقبل رواد معرض الحرف التراثية غدا مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف قصر المنيل، عن فتح معرض الحرف التراثية واليدوية، ظهر غد الثلاثاء.

وقال المتحف، في بيان صحفي الاثنين، إن المعرض سيستقبل الجمهور مجانا.

جدير بالذكر أن القصر تم إنشاؤه عام 1903 حيث أمر ببنائه الأمير محمد على بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة، حيث يتضمن القصر ثلاث سرايات وهى «الإقامة والاستقبال والعرش»، بالإضافة إلى المسجد والمتحف الخاص ومتحف الصيد وبرج الساعة.