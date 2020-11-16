شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتطوير مهارات التمريض بالجراحة الحرجة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، دورة موسعة لأطقم التمريض لتأهيل وتطوير مهارات تمريض الأقسام الحرجة بالمستشفيات، في إطار استمرار الخطة التدريبية لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة. جاء ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وأساتذة متطوعين كمحاضرين من كلية التمريض بجامعة كفرالشيخ. كما أقيمت دورات تريبيه لأقسام الاستقبال والطواري، والعنايه، والحضان, بقاعات التدريب . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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