شكرا لقرائتكم خبر عن بمزايدة ضخمة.. ميناء الإسكندرية يقرر التخلص من المعدات الضخمة غير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة ميناء الإسكندرية طرح مزايدة ضخمة، للتخلص من المعدات الضخمة غير المستغلة، والتي لم يعد يتم تشغيلها في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

تنوعت المعدات من قاطرات وكاشطات زيوت ووحدات إرشاد بإجمالي وزن يصل إلى قرابة 6 آلاف طن، ومن المعدات التي تقرر بيعها بالمزاد العلني خلال ديسمبر المقبل القاطرة أكتوبر بوزن 220 طنا، والقاطرة العبور بوزن 248 طنا، والقاطرة يوسف الصيرفي بوزن 2000 طن، علاوة على القاطرة أحمس بوزن 2000 طن والقاطرة ميناء بوزن 200 طنا.

وتقرر التخلص من البرطوم رقم 1 بطول 24 مترا وبوزن 40 طنا، ووحدة مسطح مائي (طير البحر ) بوزن 45 طنا، ووحدة ارشاد 1 و8 بوزن 25 طنا لكل منها، بالإضافة إلى وحدة خدمة 4 بوزن 25 طنا أيضا، وكذا وحدة الخدمة 10 والوحدة رقم 11 بنفس الوزن.

تضمنت المزايدة التي تم إبلاغها للشركات المتخصصة، كاشط الزيوت بوزن 40 طنا، وبرطوم بطول 24 مترا بوزن 40 طنا، والرافعة يونس بوزن 2000 طن، وكذا وحدة تطهير 3 بوزن 66 طنا، والرافعة جبار بوزن 2000 طن وكباش 2 بوزن 571 طنا.

وبناء على شروط المزايدة، فيتم التزايد على الوحدات المعروضة للبيع بنظام التزايد ووفقا لأعلى سعر، على أن يتم خروج الوحدة من الدائرة الجمركية للميناء بعد يوم المزايدة بـ 30 يوما، كما تقوم الشركة الفائزة بأي وحدة باستخراج كافة التراخيص اللازمة لخروجها من الميناء دون أي أعباء على هيئة الميناء.

Advertisements