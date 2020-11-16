شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد مركز «هو» المتميز بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا المركز المتميز بقرية ( هو)، التابعة لإدار نجع حمادي الصحية، للوقوف على سير العمل في التجهيزات الخاصة بالمركز استعدادا للإفتتاح .

رافقه خلال زيارته فريق الإشراف بمديرية الصحة والدكتور بدوي المعاون مدير إدارة نجع حمادي الصحية، والدكتور أحمد جمال أبوضيف مدير المركزالمتميز .

و أشار «تواضروس» إلى أن المركز بسعة 12 سرير و4 حضانات عادية و2 حضانة سباب وعيادة للأسنان، وتهدف إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة للأم والطفل مثل الكشف على أمراض النساء والتوليد والحضانات .

من جانبه أوضح الدكتور بدوي المعاون، أن المركز سوف يخدم الأهالي بالقرية والقري المجاورة ويقدم لهم خدمات طبية متميزة..

وأوضح الدكتور أحمد جمال مدير المركز، أن الأجهزة الطبية وصلت بالفعل وجاري العمل على تركيبها استعدادا لبداية العمل في المركز في القريب العاجل لتقديم خدمات الأم والطفل بصورة جيدة خدمة للأهالي.

وأثناء الزيارة تفقد وكيل الوزارة الفرقة الطبية والتي تقدم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المذمنة والسكر والضغط مؤكدا على ضرورة بذل أقصي جهد من أجل وصول خدمات المبادرة إلى جميع المواطنين مشيرا أن إدارة نجع حمادي قد نجحت في الوصول إلى 99% من المستهدف الخاص بالمبادرة الرئاسية.

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