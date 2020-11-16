شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشكر مواطنين تبرعا بقطعة أرض لبناء سكن إداري لأطباء «الضبعه المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين، بالعميد محمد فوزى، رئيس مركز ومدينة الضبعة، ومواطنين من أهالي المدينة تبرعا بقطعة أرض مساحتها ألف م2 لإقامة سكن إداري لأطباء مستشفى الضبعة للتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم، بما يعود على تحسين وانتظام الأداء وتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالضبعة، بالإضافة لتبرعهما للمساهمة فى تطوير وتجهيز الحدائق العامة بمدينة الضبعة بالشكل الحضارى والجمالى اللائق بزوار وأهالى المدينة.

من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب الشكر لجهود أبناء مطروح ومشاركتهم الفاعلة فى جهود التنمية بالمحافظة، كعهدهم دائماً فى كافة المناسبات والمواقف على قلب رجل واحد من أجل الصالح العام وخدمة أهالى مطروح.