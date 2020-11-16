شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة وتجميل في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرى الفقهاء القبلية، والقن، وسد خميس، والقصابي، والروضة، وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة والقرى.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بجميع أنحاء المدينة، والقرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية السالمية.

وتابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، استمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب الفرد الخامس، ورفع المفاتيح من الأعمدة وعمل الصيانة اللازمة وتركيب كشافات ليد بالمدينة، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.